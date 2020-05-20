Германия освободила "Северный поток" от ограничений директивы ЕС на 20 лет

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) вывело «Северный поток» из-под действия «газовой» директивы ЕС.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA, участок «Северного потока» на территории ФРГ освобожден от правил о разделении поставщика сырья и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода.

Уточняется, что исключение действительно в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учетом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года.

На прошлой неделе BNetzA отказало в аналогичном запросе компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG).

Ранее стало известно о том, что суд общей юрисдикции Европейского союза (European Court of Justice) отклонил иски Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм директивы на «Северный поток – 2». В суде заявили, что нормы ЕС прямым образом не затрагивают интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG.

Директива ЕС, принятая весной прошлого года, предполагает, что компании, поставляющие газ и компании, транспортирующие его, должны быть разделены. На исключительный статус могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.