Суд Великобритании рассмотрит спор за четверть "ФосАгро"

В Великобритании будет рассмотрен иск сооснователя одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — компании «ФосАгро» — Александра Горбачева к основному владельцу компании Андрею Гурьеву с требованием признать его (Горбачева) право на 24,75% акций. Слушания по делу начнутся в 2022 году.

Сумма иска Горбачева оценивается в 160,5 млрд рублей — 89 млрд составляет стоимость пакета акций, и 71.9 млрд — сумма невыплаченных Горбачеву дивидендов.

В октябре 2019 года суд Манчестера уже выносил решение, что дело может быть рассмотрено в Великобритании. Андрей Гурьев дважды обжаловал это решение, однако в ноябре 2019 года суд Манчестера отклонил его апелляцию, то же самое сделал Апелляционный суд Великобритании в январе текущего года. Как стало известно Собеседнику, Апелляционный суд Великобритании в январе 2020 года подтвердил своим решением, что дело будет заслушано в Великобритании.

После того как суд Манчестера обязал Гурьева покрыть все понесенные Горбачевым расходы на ведение процесса, выраженные шестизначной цифрой, его адвокаты отозвали протесты против рассмотрения иска в Великобритании и согласились на процесс в этой стране. Таким образом, были сняты все юридические препятствия к тому, чтобы дело было заслушано в Великобритании. Горбачев 26 февраля 2020 г. передал в суд подробный документ (имеется в редакции), который, по его мнению, убедительно свидетельствуют о том, что он является фактическим владельцем части акций «ФосАгро».

Российские СМИ писали, что Горбачеву и Гурьеву предстоит громкий процесс, подобный тяжбе Абрамовича и Березовского, насыщенный всевозможными подробностями создания компании и ее отношений с известными в российском бизнесе и политике фигурами, и не факт, что Гурьеву легко удастся опровергнуть утверждения Горбачева о том, что ему на самом деле принадлежит почти четверть компании.

Судебный процесс в Великобритании — это уже вторая попытка Горбачева вернуть себе право на четверть «ФосАгро» через суд. Первый раз Горбачев и Гурьев встретились в суде Кипра в 2015 году. Тогда Горбачев подал иск с требованием признать незаконное присвоение Гурьевым и бывшим членом совета директоров Игорем Антошиным пакета 24.75% акций. Горбачев утверждал, что эти акции были зарегистрированы на кипрские компании Гурьева и Антошина. Кипрский суд прекратил производство по этому делу.

Гурьев и Горбачев основали «ФосАгро» еще в 90-х годах на базе компании по производству апатитового концентрата, контролировавшейся структурами Михаила Ходорковского. Горбачев отвечал в «ФосАгро» за сбыт, связи с госорганами и работу с иностранными партнерами — то есть руководил ключевыми направлениями компании. Горбачев утверждает, что его акции находились в доверительном управлении Гурьева. Сегодня «ФосАгро» является одним из крупнейших игроков на рынке минеральных удобрений, ее продукция поставляется более чем в 100 стран мира - в страны СНГ, Европы и Африки, Азии, Латинской и Центральной Америки. Также компания присутствует в 67 российских регионах.