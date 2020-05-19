РФ вошла в число новых членов Исполкома ВОЗ вместе с Великобританией и Ботсваной

Россия избрана одним из 10 новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее решение было принято по итогам голосования в рамках 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает «Интерфакс».

Наряду с РФ в число новоизбранных членов комитета вошли Ботсвана, Великобритания, Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, а также Оман и Южная Корея.

Исполком ВОЗ состоит из 34 специалистов в сфере здравоохранения, представляющих разные государства. Срок полномочий в комитете составляет три года, в задачи структуры входит реализация решений Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил перед ВОЗ ультиматум, дав организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, на которых настаивает Вашингтон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ, отметив, что это крайне важная структура, которая «много сделала на этапе возникновения коронавируса в плане мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, координации работы».