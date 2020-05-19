Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьер-министра

Перенесший коронавирусную инфекцию Михаил Мишустин вновь стал полноправным главой российского кабинета министров.
Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Андрей Белоусов, исполнявший обязанности главы правительства, лишен этого статуса.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.
Указ о временной передаче полномочий главы правительства Белоусову был подписан Путиным 30 апреля, когда стало известно, что Михаил Мишустин заразился COVID-19.