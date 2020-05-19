Мундепа Янкаускаса оштрафовали на 30 тысяч за летние встречи с избирателями

В Москве суд отклонил большинство ходатайств муниципального депутата Константина Янкаускаса по разбирательству в связи с двумя встречами с избирателями 15 и 18 июля 2019 года. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого депутата.

Судья Мария Сизинцева назначала по 15 тысяч штрафа за нарушение правил проведения публичных мероприятий за каждую встречу. Янкаускас настаивает, что разбирательство велось с нарушением ряда процессуальных норм: суд отказался вести протокол, не пригласил правоохранителей в качестве свидетелей, а протокол в отношении депутата был составлен в его отсутствие.

Напомним, встречи проводились на фоне протестной компании в связи с недопуском ряда независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.