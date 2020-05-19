Китай закрыл границу с РФ и КНДР из-за новых случаев COVID-19

Национальная комиссия здравоохранения материкового Китая сообщила о шести случаях заражения коронавирусом внутри страны. Еще 17 выявленных случаев COVID-19 оказались бессимптомными. Всего за две минувших недели было зафиксировано не менее 34 человек, зараженных ковидом в провинции Грин, которая в том числе граничит с Россией.

В городе Шулан упомянутой провинции были возобновлены карантинные меры, которые ранее уже были сняты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на The Guardian и Bloomberg.

Уточняется, что под возобновленные ограничения попали примерно 108 миллионов человек в северо-восточных регионах Китая. У властей есть опасения по поводу развития второй волны пандемии коронавируса из-за завозных случаев из России и КНДР.