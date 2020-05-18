В Ижевске СК допросил активиста из-за лозунга в поддержку фигурантов дела "Сети"

В Ижевске силовики вновь допросили местного активиста Дмитрия Морозова. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого активиста.

В прошлый раз его допрашивали как свидетеля по делу некоего человека, которого обвиняют в покушении на офис партии «Елиная России». Теперь Морозов общался с сотрудниками СК, которые расспрашивали его по поводу выступления на митинге против обнуления сроков правления президента Владимира Путина.

«Не было указано, кто я, свидетель или подозреваемый, что подозрительно. В итоге я прихожу, и меня ни слова про этот поджог не спросили, а весь допрос проходил с вопросами о митинге против Владимира Путина 22 марта, на котором я был организатором», — говорит Морозов.

На политическом мероприятии активист кричал лозунги в поддержку фигурантов дела «Сети» [организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим. ред.] Следователь сообщил, что в отношении него идет проверка по статье об оправдании терроризма.