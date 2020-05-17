В состав США может войти новый штат, это решит Конгресс и плебисцит в Пуэрто-Рико

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед сообщила в своем Twitter о подписании закона о проведении в ноябре 2020 года плебисцита о вступлении в состав США.

«Мы подписали закон об окончательном определении политического статуса Пуэрто-Рико, предписывающий проведение плебисцита 3 ноября 2020 года, в день всеобщих выборов на острове», — говорится в её сообщении.

В случае его успеха государство сможет стать одним из Соединенных Штатов Америки, если идею одобрят уже в американском Конгрессе.

Пуэрто-Рико // Скриншот из Google Maps

Это не первый подобный референдум: за последние полвека их было уже пять, причем в 2017 году с этим согласились 97% жителей, однако явка составила лишь 23%.

Отметим, что островное государство Пуэрто-Рико и сейчас официально находится под управлением США, а его жители обладают американским гражданством, хотя при этом финансирование региона в таком статусе меньше, чем у обычных штатов.