"Это совсем не про наших врачей": больницы не скрывают "ковиды", говорит Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что врачи не заинтересованы в сокрытии статистических данных относительно смертности от коронавируса.

«Не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать», — пояснила она в эфире телеканала «Россия-1».

Голикова также отметила, что, если исходить из финансовых соображений, медучреждениям выгодно диагностировать коронавирус у пациентов: «Любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов"».

Версия о занижении смертности от коронавируса в России появилась после публикации скандально известных заметок в Financial Times и The New York Times, где журналисты сделали предположение, что значительная часть умерших от COVID-19 регистрируются как погибшие от других болезней.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам главы Минздрава Дагестана, количество смертей от «внебольничной пневмонии» превышает статистику смертей от коронавируса почти в 25 раз. Он заявил, что в одном только Дагестане в соответствии с этим диагнозом умерли 657 человек, из которых 40 — врачи. При этом от коронавируса там погибли 29 человек, а в целом по России — 2 631, утверждает оперативный штаб.