В NASA заверили, что США приветствуют участие России в освоении ресурсов Луны

Представители NASA сообщили, что рассчитывают на присоединение России к проекту по по добыче ресурсов на Луне.

«Мы призываем Россию быть частью "Соглашения Артемиды". И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса», – цитирует The Washington Post главу NASA Джима Брайденстайна.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США назвали некорректными сообщения о нежелании американских властей включать Россию в проект. «Я думаю, досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются "Соглашения Артемиды"», – приводит ТАСС слова и.о. замдиректора NASA по международным связям Майкла Голда. Он признался, что «не удивлен некоторыми реакциями» со стороны Москвы, добавив, что «отреагировал бы так же, учитывая ту информацию, которая была представлена».

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США работает над проектом международного «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords) по добыче ресурсов на Луне, в которое должны войти несколько стран-партнеров. При этом указывалось, что участие России в проекте является нежелательным. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с резкими высказываниями в адрес Вашингтона, сравнив планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который поддерживает коммерческое освоение ресурсов на Луне и других космических телах. Отмечается, что указ противоречит Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятому Генассамблеей ООН в 1979 году и гласящему, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества.