В Госдуме призвали не "отвечать подобным" на санкции Киева против МГУ и Эрмитажа

В российском парламенте прокомментировали введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении учреждений культуры РФ.

«Эти новые санкции проводятся в рамках того идеологического крестового похода, который Украина объявила русскому миру после государственного переворота 2014 года. Как известно, наука и культура – вне политики, и то, что сейчас происходит, – это некий спектакль, который должен показать окружающим, что ничего общего у Украины и России якобы нет», – цитирует RT депутата Руслана Бальбека.

Депутат отметил, что борьба с наукой и культурой «приводит к бескультурью» и добавил, что «сомнительными войнами против одного из величайших музеев мира и университета, входящего в топ-100 мировых высших учебных заведений» добиться признания «в приличном обществе» невозможно.

«Но мы культурная нация и не станем отвечать подобным ни украинской науке, ни культуре, ни народу. Мы не считаем их чужими и враждебными», – подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России, в частности, МГУ имени Ломоносова, Эрмитажа и Пушкинского музея. До этого украинский лидер продлил ограничительные меры против российских соцсетей.