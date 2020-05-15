"За правду" Прилепина теперь можно проголосовать на выборах

Минюст внес партию писателя Захара Прилепина «За правду» в реестр, позволяющий принимать участие в выборах.

Секретарь ЦК партии Николай Новичков заявил, что у неё имеется 54 отделения по стране, а её представители намерены принять участие в выборах во все 11 заксобраний, в тех регионах, где осенью должны пройти выборы, передают «Ведомости».

А нашей партии отказали в регистрации 9 раз https://t.co/Ebr6wCWv8W — Alexey Navalny (@navalny) May 15, 2020

Если «За правду» сможет провести хотя бы одного депутата в законодательные собрания, то партия получит возможность принять участие в выборах в Госдуму, не собирая подписи.

Отмечается, что одним из соратников Прилепина стал экс-советник главы непризнанной ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.