Россия считает решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд неправомерным

РФ обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение суда Гааги о выплате $57 млрд компенсации экс-акционерам ЮКОСа.

Об этом сообщается на сайте Минюста. «Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы», – подчеркивается в заявлении ведомства.

Минюст считает, что суд в Гааге пренебрег фактами нарушения истцами антикоррупционного регулирования. «Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику», – указывается в сообщении.

Отмечается, что бывшие владельцы компании уклонялись от уплаты налогов, нелегально выводили активы за рубеж, отмывали денежные средства и совершали прочие противоправные действия. «Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу», – отмечается в сообщении.

По мнению Минюста, решение суда Гааги не отвечает позиции ЕС по правам человека, которая отвергала обвинения в адрес РФ в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.