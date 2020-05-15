Миронов дополнит поправки в закон о полиции обязательной видео/аудиофиксацией

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что намерен внести дополнение в поправки в закон о полиции, которые разрешают силовикам вскрывать автомобили, проводить обыски без конкретных оснований и использовать оружие без четко оговоренных правил.

Он поддержал предложение главы Координационного совета Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, который хочет ввести обязательную фиксацию действий сотрудников полиции на видео- или аудионосители: «Поправки правильные, но надо их дополнить требованием, чтобы у каждого сотрудника полиции на службе были инструменты аудио- видеофиксации, и в конце смены записанные файлы сдавались в дежурную часть», — считает Пашкин. Из его предложения также следует, что в случае неожиданной утери этих записей в спорных случаях судебные решения должны автоматически приниматься в пользу граждан: «Если по какой-то причине записей нет, то прав гражданин».

В свою очередь, Миронов пообещал внести ко второму чтению это предложение в Госдуму, «поскольку она снимет вопрос о возможных злоупотреблениях», передает ИА «Москва».