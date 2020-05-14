В Воронеже гражданскую активистку задержали по делу об оправдании терроризма

В Воронеже активистка Надежда Белова под давлением следователя признала, что опубликовала в сети комментарий, который правоохранители квалифицировали как оправдание терроризма. До этого женщина провела сутки в ИВС.

Белову задержали 13 мая после допроса у следователя. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде. За прошедшую ночь ей пришлось вызвать «скорую» из-за сильных болей в животе.

«Из-за этого я не выспалась, была вялая, утром надзирательница меня спрашивала „Ты наркоманка что ли?“, раздевала меня до гола, во всех местах искала наркотики, говорила, что я уже подозреваемая, и со мной только так», — цитирует активистку «ОВД-Инфо».

Также с ней в камере находилась женщина, которая запугивала ее, ругалась матом и заставляла убирать посуду.

Надежда Белова известна в городе как активная участница протестов против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и противница отмены прямых маршрутов из Воронежа в Новую Усмань.

По словам активистки, признание ей пришлось подписать после того, как следователь пригрозил ей двухмесячным арестом в СИЗО или под домашним арестом. Своей вины по статье об оправдании терроризма Белова не признает.

Ранее она являлась свидетелем по делу об оправдании терроризма за комментарий в паблике «Лентач» про взрыв в Архангельске.

Сейчас сообщество «Свободные люди Воронежа» выступает за проведение онлайн-пикетов в поддержку Беловой.