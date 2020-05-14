Подозреваемого в шпионаже в пользу США Уилана оставят в СИЗО до 13 сентября

В Москве первый апелляционный суд отклонил жалобу гражданина США Пола Уилана, который проходит по обвинению в шпионаже в отношении РФ в пользу США. Адвокат Уилана пытался оспорить решение о продлении ареста, пишет ТАСС.

Защита продолжает настаивать, что дело против Уилана сфабрикована. Сам фигурант дела тоже отрицает свою вину. Ему грозит от 10 до 20 лет заключения по статье 276 УК РФ.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Уточняется, что помимо американского гражданства Уилан имеет гражданства стран Ирландии, Канады и Великобритании.

Ранее американец утверждал, что силовики угрожали ему оружием и ставили на колени. Он заявлял о нарушении прав человека в российской пенитенцианрой системе.