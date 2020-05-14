Ижевского активиста допросили в Центре "Э" по делу о поджоге офиса "ЕР"

В Ижевске сотрудники Центра «Э» допросили местного активиста Дмитрия Морозова (Царенко) по уголовному делу о поджоге офиса партии «Единая Россия». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Facebook активиста.

Морозов проходит по делу в качестве свидетеля. Подозреваемым по делу проходит некто по фамилии Калашников, который якобы принадлежен к социалистическому движению. Об этом говорит другой активист Илья Будрайтскис со ссылкой на телеграм-канал «Темная Удмуртия».

Это не первый случай, когда активистов «левого» толка судят по делам, которые связаны с нападением на офисы партии «Единая Россия». В том числе в Ижевске. 20 апреля обыск по похожему инциденту прошел в квартире активиста Тимофея Клабукова. У него изъяли всю технику и взяли анализ ДНК.

Также в СИЗО продолжает находится аспирант МГУ, активист Азат Мифтахов, которого сначала пытались обвинить в создании взрывного устройства, а теперь судят за предполагаемую причастность к нападению на офис «Единой России».