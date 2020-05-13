Захарова заявила, что о лишении журналистов FT и NYT аккредитации речи не идет

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала выступление депутатов Госдумы, которые заявили о необходимости лишения аккредитации журналистов изданий Financial Times и New York Times. Газеты ранее опубликовали статьи, в которых говорится, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем это утверждает официальная статистика.

К такому выводу издания пришли, анализируя избыточную смертность, то есть превышение общего количества смертей в апреле текущего года по сравнению со средним показателем за предыдущие годы.

«У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики», — заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев, отметив, что ГД будет требовать принять меры против журналистов.

МИД РФ в своем Facebook назвал публикации зарубежных изданий «антироссийскими спекуляциями» и «антироссийской пропагандой». При этом Мария Захарова, как пишет ТАСС, заявила, что Россия не намерена отнимать аккредитацию у изданий.

Также данные в деталях опровергли в департаменте здравоохранения Москвы.