Военная прокуратура в Омске заинтересовалась сотрудником штаба Навального

Сотрудник штаба Алексея Навального в городе Омске Евгений Рудковский сообщил в своем телеграм-канале, что его вызвали в военную прокуратуру.

12 мая ему вручили повестку и пояснили, что вызов связан с наличием у него гаража около военного городка. Но 13 мая, когда он явился в ведомство, оказалось что вызов связан с совсем другими обстоятельствами, пишет «ОВД-Инфо».

В военной прокуратуре подозревают, что Рудковский получил военный билет по незаконным основаниям, что сам сторонник Навального отрицает.

В штабе Навального связали претензии прокуратуры с политической деятельностью активиста. Ранее его уже задерживали в Омске по причине того, что на него якобы имеется ориентировка. Именно в тот день в региональный центр приезжал президент Владимир Путин.

Напомним, ранее, в конце декабря, одного из юристов ФБК Руслана Шаведдинова забрали в армию в форсированном режиме. Сейчас он проходит службу на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.