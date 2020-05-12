Эксперимент по электронному голосованию продлят на 2020 год

Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, пишет «Парламентская газета». Заявку для электронного голосования можно будет оформить на единый день голосования и в 2020 году.

Ранее на выборах в сентябре 2019 года в эксперименте было задействовано 30 цифровых участков, где свои голоса смогли отдать 2,5 тысячи россиян. Все они были распределены по 20 регионам.

Для того, чтобы принять участие в эксперименте, гражданину необходимо подать заявку на сайте «Госуслуги» через МФЦ или в территориальной и участковой комиссии. Там его включат в список избирателей с правом электронного голоса.