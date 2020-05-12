Депутаты Госдумы предложили раздать кредиты под 0% всем желающим

Избирательность мер господдержки в кризис Sobesednik.ru обсудил с депутатом Госдумы от КПРФ Верой Ганзей.

– На днях была свидетелем, как мужчина с георгиевской ленточкой устроил на улице внезапный «митинг»: требовал отставки Собянина, правительства, Путина и вообще возмущался, сколько можно издеваться на людьми, оставшимися без работы. Как вы думаете, долго ли люди еще смогут терпеть эту ситуацию?

– Я прекрасно понимаю, что терпения людей может не хватить. И это обоснованно. Экономическая ситуация очень сложная и таковой она остается последние 20 с лишним лет. Все это время большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. Надеяться абсолютно не на что, а господдержка – это просто кошкины слезы.

Вера Ганзя // Фото: официальный сайт Государственной думы

Бизнесу надо давать не отсрочку, а освободить от налогов всех, включая арендодателей, потому что из-за них сейчас возникает очень много проблем. Просто дайте людям возможность сохранить свое производство! Освобождение от налогов, беспроцентные кредиты желающим – вот какой должна быть помощь. Причем для всех, а не только тех, кто подходит под какие-то критерии. Мы озвучивали эти предложения. Но кто нас послушал?

С экрана телевизора все звучит просто идеально: наказы очень строгие, губернаторы за все несут ответственность. Федеральный центр такой добрый исключительно за счет регионов и муниципалитетов. Так как они пострадали, мы должны компенсировать им выпадающие доходы. 13 трлн находятся в ФНБ: когда их тратить, если не сейчас? Жалеть эти деньги означает порушить все. И где мы потом возьмем налогооблагаемую базу? Мы потеряем гораздо меньше, если сейчас потратим эти деньги на поддержку.

– Пойдет ли власть на уступки, если начнутся массовые протесты?

– Терпение может закончится, но надо понимать, что есть и Росгвардия, где работают специально обученные люди. И все несогласованные выступления, а они в условиях изоляции будут несогласованными, будут подавляться самым жестоким образом. Этот режим очень удобен для власти. После того, как народ проглотил пенсионную реформу – я до сих пор не могу понять, как это могло произойти, они готовы на любые эксперименты. Если люди выйдут на улицы, они, к сожалению, попадут под дубинки.