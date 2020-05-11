Путин поручил кабмину до 1 июня разработать план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать общенациональный план действий.

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», – указывается в сообщении.

Уточняется, что ответственными за исполнение поручений главы государства назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов.