Мишустин и Собянин назначены ответственными за отмену ограничений в регионах

Кабмин и рабочая группа Госсовета по борьбе с COVID-19 должны представить доклад по отмене ограничений в субъектах РФ.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин поручил сделать доклад к завтрашнему дню, 12 мая. Затем правительство и группа Госсовета должны будут отчитываться по ситуации каждый месяц.

Рекомендации предлагается разработать с учетом эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе и на основе прогнозов по распространению заболевания, которые должны определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены ограничений.

Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Помимо этого, глава государства поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. До 15 мая ведомства под руководством Михаила Мурашко и Анны Поповой должны представить доклад, далее они будут отчитываться еженедельно.

Среди прочих мер президент поручил также установить порядок льготного исчисления стажа работы медиков, помогающих больным с COVID-19.

Кроме того, Владимир Путин предписал увеличить в 2020 году предельный размер кредита, предоставляемого из бюджета РФ регионам. Срок исполнения поручения – до 20 мая, ответственным назначен Михаил Мишустин.