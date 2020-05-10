Собчак vs Соболь: "политическое ток-шоу а-ля НТВ спасла только Фельгенгауэр"

На «Эхе Москвы» прошли дебаты между юристом ФБК Любовью Соболь и телеведущей Ксенией Собчак, которые транслировали несколько ютуб-каналов. Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса. В ней ФБК предлагает раздать каждому взрослому гражданину России по 20 000 руб. за апрель и по 10 000 руб. за май (и за июнь, если режим самоизоляции будет продлен), а также по 10 000 руб. на каждого ребенка в семье за каждый месяц ограничений. А также — высказывание Собчак на «Эхе Москвы», когда она выступила против раздачи денег людям, так как они их «проедят», сколько ни дай. Тема дебатов: «20 тысяч каждому: популизм или необходимость?»

Народ у мониторов собрался заранее — только на канале «Навальный Live» начала трансляции ожидали более 90 тысяч пользователей, а в процессе просмотра их было уже хорошо за сотню тысяч. Всего прямой эфир в интернете посмотрели 168 тысяч пользователей. Если очень коротко, то дамский баттл выглядел примерно так:

Собчак: Вы — популисты и «политические китайцы»!

Соболь: А вы все время перекрашиваетесь и вообще работаете на «Первом канале».

Согласно брошенной модератором дебатов Татьяной Фельгенгауэр монетке, выступать первой выпало Ксении Анатольевне. И она начала именно с переобувания в воздухе. «Я хочу начать с того, что я не против выплат людям, я против лжи и передергивания», — заявила она, сославшись на некий свой пост от 6 апреля. В ходе дебатов она упоминала о нем неоднократно и называла его «документом». — «Вы берете чужие идеи, как-то их дорабатываете и не просто выдаете за свои, но еще и обвиняете всех окружающих».

«Я не согласна с Ксенией Собчак, что 20 тысяч рублей в кризис, в эпидемию, когда люди сидят на карантине — это популизм, — сказала в свою очередь Любовь Эдуардовна. — Это необходимая мера поддержки. Эти деньги государство может выделить прямо сейчас».

Далее все пошло ожидаемо и только старанием, выдержкой и техническими возможностями Фельгенгауер (в какой-то момент она просто вырубила обеим микрофоны) не скатилось в подобие политического ток-шоу на каком-нибудь условном НТВ. Собчак пинала программу «Пять шагов», как могла, особенно ей не нравилось, что 20 тысяч по ней полагается всем, даже ей и Сечину. Требовала от Соболь сказать, сколько останется в стабфонде через 4 месяца ее реализации и зачем-то настойчиво интересовалась у оппонентки, чей Крым. Соболь терпеливо разъясняла, что, если «помощь сегментировать», как предлагает Собчак, то получится бюрократия и волокита, и в итоге денег никто не получит, а деньги нужно срочно возвращать в экономику. «Аннексию Крыма, я не раз это говорила, я считаю незаконной», — добавила Соболь, но Собчак этот ответ почему-то не устроил.

«Соболь за Сандерса, Собчак за — Рейгана», — прокомментировал дискуссию главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

— У Собчак один аргумент: что ж вы, предлагаете, и мне, и Сечину по 20 тысяч выдать? Так нам не нужно! — описал происходящее координатор штабов Навального Леонид Волков. — Очень слабо. Тысячу раз же объясняли, что программа «5 шагов» сделана для реального мира, а не для сферической России в вакууме. Поэтому и идея — раздавать всем. Иначе начнется: бюрократия, заявления, проверки, «а вам не положено»... Всем по 20 тысяч — это можно сделать быстро и дёшево.

Любой иной вариант будет очень дорогим в администрировании и не приведет к тому, что люди получат помощь немедленно, когда она им так нужна. Любой иной вариант — увы, только для стран с более эффективной властью.

Но, конечно, те, кому не нужны по 20 тысяч, смогут просто их пожертвовать в ФБК! Даже Сечин — как любой другой гражданин России.

— Судя по дебатам Соболь—Собчак, Путин ближе к голосованию по Конституции денег-таки выдаст, но не всем, — подвел итоги журналист Александр Плющев. Но, кроме шуток, прогноз о возможности выплат денег населению ближе к плебисциту по Конституции или к выборам ранее давала политолог Екатерина Шульман.

Участницам дебатов, по всей видимости, еще было что сказать друг другу и после того, как время вышло, но Татьяна Фельгенгауэр была непреклонна. К тому же на радио подошла очередь следующей программы.