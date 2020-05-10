Путин: национальная идея России – патриотизм, но не "квасной, затхлый и кислый"

Президент РФ Владимир Путин снова объяснил, в чем заключается национальная идея России и что такое патриотизм.

«Да, [национальная идея состоит] в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — заявил он в передаче «Москва. Кремль. Путин» (её фрагмент опубликован в Instagram).

Андрей Колесников: Патриотизм при Путине стал истерически ненормальным

(Эксперт Центра Карнеги обсудил с Sobesednik.ru, почему Путин назвал патриотизм национальной идеей и нужен ли он России. Материал от 4 февраля 2016 года)

Он также объяснил, что быть патриотом означает «посвятить себя развитию страны, ее движению вперед». Кроме того, он уточнил, что это не означает постоянное «хвастовство» «героическим прошлым». «Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — уверен глава государства.