Путин может продлить режим "нерабочих дней с сохранением заработной платы"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что завтра, 11 мая, Владимир Путин обсудит возможность продления режима «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что этот режим, как утверждал Владимир Путин в ходе своего обращения к нации, действует в России с 28 марта. После этого Песков объяснил, что это сочетание слов не означает объявление выходных дней. По его словам, те, кто может работать из дома, должны продолжать работать, а учебные заведения должны продолжать дистанционное обучение (первую неделю в школах и вузах до этого успели объявить каникулами).

Президент несколько раз выступал с заявлениями о продлении сперва «нерабочей недели», а затем и «нерабочего месяца». Он действует до 11 мая.

Что может означать непродление Путиным этого режима, Песков не пояснил. В ряде регионов, власти уже успели продлить карантинные меры до 31 мая (например, в Москве и Санкт-Петербурге) или до других дат. Согласно указу президента, субъекты Федерации самостоятельно решают, какие организации могут работать, а какие нет, например, мэр Москвы Сергей Собянин позволил работать стройкам и промышленным предприятиям, но не сфере услуг.