О дивный старый карантин: итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит информационные итоги недели одним предложением на три тысячи знаков.

Первым делом придется вновь всех разочаровать, напомнив, что на этой неделе столичный градоначальник безжалостно разрушил последние надежды оголодавших до свежего воздуха москвичей и объявил о продлении режима самоизоляции до 31 мая (другие источники предполагают, что «добровольное заточение» в собственных квартирах закончится не раньше середины июня), при этом вся Россия, согласно президентскому указу, с 12 мая уже начнет сбрасывать коронавирусные оковы, не забывая при этом про маски и перчатки: да-да, их ношение во многих регионах, включая Москву и область, сделали принудительным, а невыполнение этого правила грозит злостным нарушителям не самым маленьким штрафом;

к счастью и удивлению, в одном российские власти все же проявляют признаки последовательности – торжества по поводу Дня Победы были перенесены на неопределенный срок, кто-то, правда, эту вполне разумную меру счел проявлением слабости: «Мы не могли поступить иначе», — объявил, к примеру, президент Беларуси Александр Лукашенко, устроив в своей стране полномасштабный парад;

но у российского президента, чьему правлению на минувшей неделе исполнилось двадцать лет, проблемы с рейтингами возникают и без злорадствующих соседей: по данным «Левада-центра» уровень одобрения действий Владимира Путина к текущему моменту упал до показателей 2013 года, и если в ближайшие месяцы гарант Конституции не отыщет способ присоединить очередной полуостров, не совсем понятно, кто же все-таки за изменения этой самой Конституции пойдет голосовать,

тем паче, что под шумок антипандемийных мер только за прошедшие семь дней случились громкие аресты сразу двоих известных своей критической оценкой текущего строя людей – основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и влиятельного красноярского политика Анатолия Быкова; оба они, к слову, свою вину отрицают и считают выдвинутые против них обвинения оговором, однако суды, назначающие аресты, несмотря на опасную эпидемиологическую обстановку, это волнует ровно столько же, сколько и в случае с делом «Нового величия», участников которого решили помариновать под стражей практически до конца лета;

Хотелось бы, конечно, чтобы так же активно, как и суды, у нас заработали парки, но до этого, похоже, еще далеко (держим в уме информацию про середину июня), утешает одно – европейский спорт постепенно приходит в строй, и, имеется надежда, что в ближайшие месяцы мы сможем убить время на самоизоляции просмотром матчей футбольных лиг Германии и Испании, которые о своем возвращении уже объявили.