Собянин записал поздравление с Днем Победы 5 мая и пообещал парад ещё до Путина

Поздравление мэра Москвы Сергея Собянина с Днем Победы было записано не позднее 5 мая. Именно эта дата указана по ссылке на YouTube, опубликованной московской мэрией.

Видео доступно только по ссылке, поэтому до её появления на сайте мэрии 9 мая, пользователи YouTube его не видели.

При этом само видео с поздравлением москвичей с праздником Собянин опубликовал в «личном блоге» в районе девяти часов утра. ТАСС сообщил о нем в 8:49 утра. При этом поздравление президента РФ Владимира Путина проходило в прямом эфире и было запланировано на 9:45.

Таким образом Собянин первым, ещё до Путина, пообещал жителям столицы провести парад в честь Дня Победы после окончания эпидемии. «И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в его поздравлении.