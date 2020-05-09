Депутат: у задержанных коммунистов были пропуска и они дистанцировались

Муниципальный депутат Сергей Цукасов, которого вместе с другими задержали во время акции КПРФ на Пушкинской площади, заявил, что у всех задержанных были пропуска, разрешающие передвижение по городу. По его словам, собравшиеся также соблюдали дистанцию в 2 метра друг от друга.

«Задержали меня, нескольких депутатов Мосгордумы и журналистов — всего 12 человек», — пояснил он ТАСС, отметив, что часть задержанных уже отпустили, а некоторые все ещё находятся в ОМВД «Пресненский». Он уверен, что всех их намерены оштрафовать по статье 3.18.1 КоАП Москвы о нарушении карантинных мер.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в своем Facebook сообщил, что на одном из флагов коммунистов была надпись «Подняли над Рейхстагом, поднимем над Кремлем». При этом он отметил, что его и его коллегу по федеральному парламенту Валерия Рашкина не задержали.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что среди задержанных были депутаты Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов и Олег Шереметьев. Митинг был посвящен празднованию Дня Победы.