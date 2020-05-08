Анатолий Быков: губернатор Усс и глава краевого МВД вступили в сговор против меня

Красноярский предприниматель и экс-депутат регионального законадательного собрания Анатолий Быков заявил, что дело против него сфабриковано при участии главы краевого МВД Александра Речицкого и губернатора Красноярского края Александра Усса.

«Против меня организовано преступление губернатором [Красноярского края] [Александром] Уссом и генералом Речицким [генерал Александр Речицкий возглавляет управление МВД региона]. В сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки. Вопрос цены, как они смогли уговорить, пускай все догадываются», — коротко пояснил Быков после того, как его вывели из здания суда, куда из-за противоэпидемиологических норм не допустили журналистов.

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("У него скоро заканчивается срок, когда он не мог участвовать в выборах. Вскоре он мог пойти в Госдуму, и легко прошел бы. Короче, его боялись")

Видеозапись со словами регионального политика на своей странице «ВКонтакте» опубликовало издание «Проспект Мира».

Напомним, что ранее судом было принято решение поместить бизнесмена под арест до 4 июля. Его обвиняют в организации убийства двух человек в 1994 году.