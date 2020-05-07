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06 мая, среда

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Любовь Соболь и Ксения Собчак проведут дебаты по предложениям Навального

Политика
18:06, 07 мая 2020

Любовь Соболь и Ксения Собчак // Фото: скриншот с YouTube и Global Look Press
Любовь Соболь и Ксения Собчак // Фото: скриншот с YouTube и Global Look Press

10 мая в эфире «Эха Москвы» пройдут дебаты между телеведущей, экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак с юристом-расследователем ФБК Любовью Соболь. Эфир начнется в 18:10.

Тема для дискуссии заявлена в таком виде: «20 тысяч каждому: популизм или необходимость?» Ведущей эфира, который пройдет в Zoom, станет Татьяна Фельгенгауэр. На каждый вопрос участницы должны будут отвечать не более трех минут. Переговоры о возможных дебатах продолжались на протяжении недели, пишет «Интерфакс»

Напомним, ранее представительница МИД Мария Захарова отказалась от дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.

На фоне оживленной общественной дискуссии вокруг предложения Алексея Навального выдать каждому россиянину по 20 тысяч рублей из-за тяжелой экономической ситуации многие представители власти и лояльные к ним лидеры мнений назвали эту меру популистской. Сам Алексей Навальный 7 мая опубликовал в своем микроблоге расценки костюмов заместителя мэра Москвы по социальной политике Анастасии Раковой.

Рубрика: Политика

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