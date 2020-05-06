Путин исключил главу Минэка из группы по стратегическому развитию и нацпроектам

На сайте правительства опубликован указ президента РФ Владимира Путина об исключении министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Он проработал там менее двух месяцев.

Решетников был назначен в рабочую группу 10 марта этого года. Ранее его деятельность в рамках обеспечения выдачи льготных кредитов предприятиям публично раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вместо него в состав группы пойдет его заместитель Полина Крючкова, которая до своего назначения в Минэкономики в конце февраля работала заместителем главы департамента экономической политики и развития Москвы.