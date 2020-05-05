В Псковской области масочный режим ужесточат до перчаточного

В ходе совещания оперативного штаба при правительстве Псковской области губернатор Михаил Ведерников заявил, что вслед за уже действующим масочным режимом в регионе введут ещё и запрет появляться в общественных местах без перчаток. Перчаточный режим также будет распространяться и на общественный транспорт.

Кроме того, Ведерников попросил Роспотребнадзор объяснить, какие перчатки использовать будет можно, а какие нет: «Дадим разъяснения, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки. Чтобы каждый сам для себя понимал, когда и какие нужно применять», — приводит его слова РБК.

В Псковской области власти ввели запрет на появление в общественных местах без масок ещё 13 апреля. На тот момент там были выявлены 21 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 мая их 214.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что масочный режим с 9 мая намерены ввести в Липецкой области, а в Подмосковье — только с 12 мая. При этом автоматы для продажи защитных масок и одноразовых перчаток уже начали устанавливать в московском метро — их стоимость составит 30 и 20 рублей за штуку соответственно.