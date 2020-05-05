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05 мая, вторник

[22:00]Школы Мурманской области защитят противоподкопным забором и колючей проволокой
[21:11]В Псковской области масочный режим ужесточат до перчаточного
[20:17]Карантин поддерживают меньше половины россиян, контроль за ним – лишь четверть
[19:21]Регионы смогут выбрать между отменой электричек и компенсацией потерь операторам
[18:19]Netflix выпустил тизер комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом
[17:30]В Липецкой области из-за "веселых" майских праздников введут масочный режим
[16:49]В московском метро одну маску будут продавать по 30 рублей, перчатки – по 20
[16:28]Житель Новороссийска, не соблюдающий самоизоляцию, получил пулю
[16:09]"Это же наши родные братья": Лукашенко предложил РФ транслировать парад в Минске
[15:29]В Иванове полиция не нашла признаков правонарушения в мяукании кошки
[15:16]В ЦИК назвали крайнюю дату начала подготовки к голосованию по Конституции
[14:36]В Европе безработица могла превысить 40%, если бы не поддержка государств
[14:15]Против новосибирца завели дело за оскорбления полицейского, повредившего ему плечо
[13:55]Германия уличила во взломе парламента хакера ГРУ, преследуемого Англией и США
[13:00]Москалькова просит не держать женщин в СИЗО и отменить спецпропуски для жертв насилия
[12:03]Жителями сгоревшего в Подмосковье дома были 26 мигрантов
[11:03]5 714 из 10 102 новых случаев заражения COVID-19 в Росии зафиксированы в Москве
[10:45]Илон Маск опубликовал фото новорожденного сына с татуировками на лице
[10:00]Регионам ослабят требования по долгам бюджетных кредитов до 2029 года
[09:03]Российский посол наградил Ким Чен Ына медалью Победы
[08:00]Пожары в России и запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Новости к утру 5 мая

04 мая, понедельник

[18:24]Нефть дорожает после объявления ряда стран о смягчении мер по коронавирусу
[18:07]Германия намерена выделить 525 млн евро на противодействие COVID-19 в Европе
[17:41]Кличко считает, что число жертв COVID-19 на Украине может превысить миллион
[16:58]Париж объявил о планах направить полмиллиарда евро на борьбу с COVID-19 в мире
[16:40]Лукашенко заявил о готовности организовать "живой" саммит ЕАЭС в Минске 19 мая
[16:12]РФ подозревают в хакерской атаке на британских разработчиков вакцины от COVID-19
[15:13]Нефть продолжает дешеветь после того, как Трамп обвинил КНР в "ужасной ошибке"
[14:29]Автор более двух десятков песен "Ласкового мая" скончался от инсульта
[13:55]Компенсация за "политические гонения" увеличила состояние Тимошенко на $5,5 млн
[13:33]Следующих из Москвы в Пекин обязали получать справки об отсутствии COVID-19
[12:35]Доход от нового фильма Тодоренко обещали передать фондам по борьбе с насилием
[11:59]Столичным школьникам разрешили присутствовать на уроках по желанию с 18 мая
[11:35]В РФ выявлено в общей сложности свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом
[11:00]Цена ранее неизвестной песни экс-участников The Beatles может достичь $25 тысяч
[09:56]Рекордный прирост по COVID в Москве и премия Shorty Awards: главное к утру 4 мая

03 мая, воскресенье

[21:07]В России может появиться "паспорт иммунитета" по коронавирусу
[17:00]Родственница подозреваемых в групповом изнасиловании на Кубани обратилась в полицию
[15:40]В Петербурге застряли на самоизоляции тигры и слоны из Италии
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В Псковской области масочный режим ужесточат до перчаточного

Политика
21:11, 05 мая 2020

Инсталяция "Corona Memorial" в Бонне // Фото: Global Look Press
Инсталяция "Corona Memorial" в Бонне // Фото: Global Look Press

В ходе совещания оперативного штаба при правительстве Псковской области губернатор Михаил Ведерников заявил, что вслед за уже действующим масочным режимом в регионе введут ещё и запрет появляться в общественных местах без перчаток. Перчаточный режим также будет распространяться и на общественный транспорт.

Кроме того, Ведерников попросил Роспотребнадзор объяснить, какие перчатки использовать будет можно, а какие нет: «Дадим разъяснения, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки. Чтобы каждый сам для себя понимал, когда и какие нужно применять», — приводит его слова РБК.

В Псковской области власти ввели запрет на появление в общественных местах без масок ещё 13 апреля. На тот момент там были выявлены 21 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 мая их 214.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что масочный режим с 9 мая намерены ввести в Липецкой области, а в Подмосковье — только с 12 мая. При этом автоматы для продажи защитных масок и одноразовых перчаток уже начали устанавливать в московском метро — их стоимость составит 30 и 20 рублей за штуку соответственно.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Губернаторы #Самоизоляция

Рубрика: Политика

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