В Липецкой области из-за "веселых" майских праздников введут масочный режим

В Липецкой области с 9 мая будет запрещено выходить на улицу без защитной маски. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, мера будет вводиться аналогично Подмосковью: с 6 мая она носит лишь рекомендательный характер, а с 9 мая включительно за её нарушение будут штрафовать: «Юридическую базу под это мы подведем», — пояснил глава исполнительной власти субъекта Федерации.

Артамонов обосновал необходимость введения масочного режима тем, что жители Липецкой области «обходят» пропускной режим и гуляют группами, что может, по его мнению, повлиять на рост числа зараженных коронавирусом: «Сегодня было зафиксировано 47 случаев. С учетом того, что майские праздники наш народ проводит очень весело, мы ожидаем, что это число дойдет до 80».

Размер штрафов он не назвал, но отметил, что масок в регионе хватает, их можно купить как в аптеках, так и в магазинах.

В Подмосковье людей без масок намерены с 12 числа штрафовать на 4 тысячи рублей. В Сочи, где ношение масок также обязательно, в некоторых аптеках их раздают бесплатно. В Москве эта мера пока не введена, но на 15 станциях метро уже обещали установить аппараты, продающие маски по 30 рублей за штуку и перчатки по 20 рублей за пару.

Также сегодня состоялось заседание рабочей группы Госсовета, где обсуждалась возможность введение масочного режима.