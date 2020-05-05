В ЦИК назвали крайнюю дату начала подготовки к голосованию по Конституции

Подготовка к всенародному волеизъявлению по вопросу принятия поправок в Конституцию будет начата не позднее 15 июня. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает «КоммерсантЪ».

По данным агентства, с таким заявлением выступила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина: «Обстановка, конечно, не только будет, она должна учитываться, но я еще раз хотела бы подчеркнуть, что [до начала кампании] практически полтора месяца, поэтому говорить сейчас что-то, прогнозировать невозможно», — пояснила чиновник.

Кроме этого, она отметила, что тема переноса запланированного на 13 сентября 2020 года единого дня голосования в ЦИК не поднималась.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе одного из своих обращений к нации заявил о переносе дня голосования по поправкам, планировавшегося на 22 апреля, пояснив, что новая дата для его проведения будет установлена в зависимости от ситуации.