Париж объявил о планах направить полмиллиарда евро на борьбу с COVID-19 в мире

Власти Франции намерены выделить €500 млн на разработку вакцины против COVID-19 и препаратов для лечения заболевания.

Об этом в ходе международной онлайн-конференции доноров для сбора средств на борьбу с пандемией в мире заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 миллионов», – сказал президент.

Макрон уточнил, что выделенные средства будут направлены на разработку вакцины и препаратов от COVID-19.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российских хакеров заподозрили в попытке похитить данные о разработках вакцины против коронавируса в Великобритании.