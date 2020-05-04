Компенсация за "политические гонения" увеличила состояние Тимошенко на $5,5 млн

Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером.

Это следует из декларации, размещенной в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет Strana.ua. Согласно опубликованным сведениям, политик получила доход суммой в 148,34 млн гривен (около $5,5 млн).

В качестве вида дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования». Источником выплат называется компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Отмечается, что доход от этой же компании в прошлом году декларировал соратник и адвокат Тимошенко Сергей Власенко.