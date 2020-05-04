Лукашенко заявил о готовности организовать "живой" саммит ЕАЭС в Минске 19 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным проведение очного саммита глав государств ЕАЭС в Минске.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает агентство БелТА.

«Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас», – заявил Лукашенко, добавив, что обещает гостям «полную безопасность».

По словам Лукашенко, он не приветствует формат видеоконференций. «Над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз», – подчеркнул он.

Сообщается, что президент Молдавии, которая обладает статусом страны-наблюдателя при ЕАЭС, поддержал предложение белорусского лидера о проведении саммита в очной форме.

В Евразийское экономическое сообщество входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано около 17,5 тысячи случаев COVID-19.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Александр Лукашенко принял участие в ежегодном национальном субботнике, который не стали отменять в связи с эпидемией коронавируса.