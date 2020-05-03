Белгородца оштрафовали за комментарий про Путина и поправки в Конституцию

Областной суд в Белгороде приговорил местного жителя Сергея Миронцева к штрафу в 30 тысяч рублей по административной статье об оскорблении в отношении власти. Соответствующее решение обнаружили в картотеке суда журналисты «МБХ-медиа».

В решении суда сообщается, что Миронцев высказал в неприличной форме свое оценочное мнение о президенте РФ Владимире Путине и партии «Единая Россия». Комментарий располагался в одной из групп соцсети «Одноклассники» под опросом «Пойдете ли Вы голосовать за поправки в Конституцию РФ 22 апреля». Подробности комментария не излагаются.

Подсудимый признал свою вину, удалил комментарий и просил строго его не наказывать. Ранее он не привлекался к административной ответственности.