Собянин обещал "не сомневаться ни минуты" перед ужесточением пропускного режима

В случае, если московским властям покажется, что существует угроза ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, по словам мэра столицы Сергея Собянина, будет использован «инструмент более точной настройки» — цифровые пропуска, которые начнут выдавать реже.

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними. Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — приводит ТАСС слова градоначальника.

Каким образом будет осуществляться дополнительный контроль за передвижением москвичей, он не уточнил, не назвав также и возможный список причин для передвижения по городу, которые могут упразднить.