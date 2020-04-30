В Беларуси построят новый нефтепровод для уменьшения зависимости от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым в стране будет построен дополнительный нефтепровод «Гомель-Горки».

Согласно информации, опубликованной на сайте президента Республики, новый инвестиционный проект, реализация которого запланирована на 2020-2023 годы, призван обеспечить дополнительные возможности диверсификации закупок нефти из других стран. Выполнением проекта займется производственное объединение «Белоруснефть».

Сейчас большая часть нефти Беларусь закупает в России, однако Лукашенко не раз заявлял о своих намерениях диверсифицировать эти поставки, в том числе из-за конфронтаций с Кремлем по поводу цен на нефть. Ранее Республика закупила небольшую партию нефти в Норвегии, кроме того, накануне также сообщалось о первой закупке 80 тысяч тонн нефти у госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.