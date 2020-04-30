Московский депутат закопался в мусор

Народный избранник потребовал от столичной мэрии тщательно взвешивать все городские отходы.

В ходе реализации программы раздельного сбора отходов московскому правительству пришлось столкнуться с самыми разными претензиями со стороны горожан. Кто-то вообще не хочет сортировать мусор, кто-то не сразу нашел у своего дома обещанные синие и серые контейнеры. Но, пожалуй, самым оригинальным стало выступление депутата городского парламента Евгения Ступина — народный избранник ополчился на мэрию из-за того, что никто до сих пор не озаботился тщательным взвешиванием различных сортов собираемого мусора. Очевидно, именно в этом господин Ступин видит главную задачу городских властей в текущих условиях.

«Поразил ответ департамента ЖКХ о результатах внедрения РСО в Москве. Они не считают, сколько собрано вторсырья, не считают, на сколько изменилось количество неперерабатываемых отходов. Все, что они анализируют — жалобы на размещение контейнеров», — горько посетовал на днях депутат сразу в трех своих аккаунтах в социальных сетях. (Twitter, Facebook, Instagram)

То есть, на минуточку, у нас тут эпидемия коронавируса, городские службы работают в режиме повышенной готовности, постоянно проводятся дезинфекции городских пространств и подъездов, в которых были зафиксированы случаи заболевания или проживают граждане, помещенные в обсервацию. Столица достаточно уверенно справляется с распространением Covid-19, не допустив ни одного ЧП или крупной аварии. Но это все не то, говорит нам депутат Ступин, сам, кстати, только что переболевший коронавирусом — на самом деле важно взвешивать выброшенный горожанами мусор, причем тот, что в синих контейнерах, следует взвешивать отдельно от того, что в серых контейнерах.

Иначе как банальным популизмом и популярным в последнее время стремлением к хайпу поведение депутата не назвать. Кстати, мусорный демарш — не единственная его инициатива. Только в апреле он успел запросить мэра Москвы Сергея Собянина о количестве перепрофилированных под COVID-19 больниц и правилах захоронения умерших от коронавируса. А заодно подал в Следственный комитет заявление с требованием завести уголовное дело на самого Собянина.

То ли на депутата пагубно подействовал коронавирус, то ли он осознанно пытается дезорганизовать работу городских властей, нагрузив их копанием в мусоре вместо борьбы с эпидемией. Трудно сказать, какой из этих вариантов хуже. Но самое главное — все усилия господина Ступина совершенно бессмысленны. Хотя бы потому, что соответствующие службы столичной мэрии в полном объеме владеют информацией о программе раздельного сбора отходов и ходе ее реализации.

Так, например, в прошлом году Москва собрала из мусора порядка 630 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов это примерно четверть твердых коммунальных отходов крупных городских операторов по долгосрочным контрактам. Уже в первом квартале текущего года, после перехода на раздельный сбор мусора, отбор вторичных материальных ресурсов на сортировках вырос относительно I квартала 2019 года: 216 тыс. тонн в 2020 году против 126 тыс. в 2019. Цифры, конечно, в течение года могут существенно меняться, но если эта динамика сохранится и дальше, то за год объем вторичных ресурсов, полученный на тех же сортировках, то есть увеличенный за счёт раздельного сбора, составит уже около 867 тысяч тонн.

То есть «мусорная» реформа в столице идет полным ходом и показывает прямо скажем неплохие результаты. Другое дело, что подводить итоги сразу после начала программы — довольно странно. Москва сегодня делает только первые шаги в решении своей экологической проблемы, да и другие, не менее важные задачи городским властям приходится решать буквально в режиме реального времени. Странно, что занимающий довольно ответственный пост депутат Мосгордумы этого не понимает. Или — не хочет понимать, вместо интересов москвичей занимаясь самопиаром и персональным брендингом.