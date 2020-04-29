Илья Яшин отменил свадьбу, но подарки возвращать не собирается

36-летний оппозиционер Илья Яшин в беседе с Алексеем Навальным рассказал о переменах в личной жизни.

Илья пояснил, что еще в феврале он сделал Вере Мусаелян (солистка группы «АлоэВера») предложение, и они собирались пожениться. Но из-за вспыхнувшей эпидемии свадьбу пришлось отменить. Церемония планировалась на 28 марта, было приглашено 50 человек, но в последний момент стало понятно, что устроить вечеринку не получится.

– Мы же не хотим, чтобы все наши гости заразились коронавирусом, – сказал Яшин. – Естественно, мы были вынуждены перенести, потому что не хотели никого подвергать опасности и не хотели, чтобы торжество разогнали... Мы не огорчились! Однажды я ляпнул Вере, что даже апокалипсис не помешает мне на тебе жениться, так и получилось.

Илья Яшин с Верой Мусаелян

Невеста Яшина с улыбкой рассказала, что считает себя самой счастливой невестой. Во-первых, ей уже подарили подарки. Во-вторых, у нее есть два свадебных платья. И при этом она все еще свободна.

– Свадьба все равно состоится, конечно. Мы предварительно планируем пожениться во второй половине мая, но если не получится, перенесем на июнь, – сообщил Яшин. – Вера готовила концерт-девичник, и все в шуту спрашивали, а будет ли жених делать митинг-мальчишник. Я, правда, боюсь, что тогда свадьба пройдет без жениха и свидетелей...

Яшин также признался, что он категорически не употребляет алкоголь и не собирается пить даже на собственной свадьбе.

– Я русский человек, а русский – значит, трезвый, – подчеркнул политик.