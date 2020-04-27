Поправки о детях, медицине и языке для россиян важнее, обнуления сроков Путина

Согласно результатам опроса, опубликованным ВЦИОМ, лишь 64% россиян считают важной лично для них поправку в Конституцию, согласно которой Владимир Путин сможет оставаться в должности президента РФ в течение ещё двух сроков.

Отметим, что речи о её одобрении или неодобрении поправок в исследовании не идет, респондентов спрашивали именно о «важности», то есть значимости отдельных положений реформы.

Почти в полтора раза больше россиян сочли важными поправки, декларирующие доступность медобслуживания, приоритизацию политики в отношении детей, защиту окружающей среды, а также обеспечивающие ежегодную индексацию пенсий и минимальную оплату труда не менее прожиточного минимума. Каждую из них важными сочли от 92 до 95% опрошенных ВЦИОМом.

Политические поправки о защите суверенитета, мирном сосуществовании РФ на мировой арене, запрете двойного гражданства и заграничных счетов для чиновников (иностранная недвижимость сюда не входит), а также о запрете зарубежных вкладов для судей тоже оказались более важными, чем обнуление сроков Владимира Путина. Их значимость оценили от 81 до 88% россиян.

Примерно на таком же уровне доверия оказались и поправки о русском языке, истории, и браке.

Самыми незначительными, согласно исследованию, россияне считают блок поправок о приоритете Конституции РФ над международным правом (74%), обнулении сроков Владимира Путина (64%), объединении местного самоуправление с вертикалью власти (62%), а также расширение полномочий Федерального Собрания (51% для Госдумы и 49% для Совета Федерации).