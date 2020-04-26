Президент расправил плечи и угодил на мозаику. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Пока американская нефть WTI своими отрицательными значениями поражала воображение всего мира и, разумеется, следивших за этими «свистоплясками с фьючерсами» с особым вниманием россиян, время от времени нервно сглатывавших, сжимая в кармане родной рубль, снизу, как говорится, постучали, причем сперва скромно: «МБХ Медиа» выложило сомнительные кадры чиновничьей мозаики из нового храма Минобороны, но затем стук усилился, и вот, до россиян дошел уже колокольный звон — наличие изображений Путина, Патрушева, Бортникова, Матвиенко и прочих на стенах храма с гордостью в голосе официально подтвердили в РПЦ, — и вот текущий политический режим, кажется, достиг своего предела, а вопросы к церковному творчеству теперь возникают уже не столько по стилистике (холуйством тут уже никого не удивишь), а по содержанию: к чему там все эти люди, если функция российской политики может равняться лишь единице, лишь одному человеку, лишь Альфе (он же и Омега), стремящейся в уравнении российской политики к нулю — Владимиру Путину (не только президенту, но в перспективе еще и вирусологу, как сегодня рассказал Дмитрий Песков), несправедливо помещенному на эту стену наравне с, прости господи, губернатором Аксёновым; кстати, идея размещения мозаичного сюжета «Крым наш» в одном ряду с войной 1812 года и ВОВ сама по себе кажется лишенной какой-либо последовательной логики, ведь, как правильно заметил Андрей Кураев, присоединение полуострова вроде бы было мирным, вроде бы «не было их там», а тут они откуда-то взялись — непонятно, хотя неопределенности в нашей жизни сейчас хватает и без того;

взять хоть пресловутые пропуска, которые вроде есть, но вроде не для всех и вся: для прогулки по району они не нужны, но могут оштрафовать, при этом каждый день кто-нибудь наверху предлагает такие прогулки разрешать в качестве послабления, мол, люди устали, хотят бегать по утрам и копать картошку, о простом народе в такой ситуации неожиданно подумал и единоросс из МГД Александр Козлов (тот самый, который не понял, о каком Боге в новой Конституции идет речь), предложивший запретить отключать горячую воду, пока не кончится карантин, а вот столичные коммунисты были заняты чем-то явно не тем, причем даже не из-за любви к недавнему имениннику Владимиру Ильичу, а из-за митинга в центре Москвы, в который эта любовь вылилась посреди эпидемии, а ведь им разрешили, ведь они явно равнее, чем тот же Дмитрий Гудков, которого, можно сказать, загнали в подполье: вынудили организовывать митинги в онлайне — такими темпами в скором времени можно ждать выпуска новой MMORPG под названием «Оппозиция Онлайн», где каждый сможет сыграть уже не только за точечку на Яндекс.Карте, а, например, за сторонника конкретного политического деятеля;

к слову, Алексей Навальный на этой неделе тоже подсуетился, предложив, программу помощи экономике во время борьбы с пандемией, которую, однако, в Кремле раскритиковали, порассуждав о популизме и некомпетентности, правда, там, наверняка, могли бы так отозваться о многих, включая и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского, президентству которого сейчас как раз исполняется год, в связи с чем вполне разумно было бы порассуждать о соотношении между тем, что бывший шоумен, а ныне всемирно известный политик обещал, и тем, что он в итоге сделал, однако на днях Генпрокуратура Украины выступила автором и более резонансных новостей, подключившись к преследованию режиссера Ильи Хржановского, которого на этот раз заподозрили в издевательствах над украинскими детьми в фильме «Дау. Дегенерация».