Константин Сонин объяснил, о каких "вертолетных деньгах" говорит Набиуллина

Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин призвал СМИ правильно интерпретировать высказывания председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В своем Facebook он отметил, что на настоящий момент многие журналисты и блогеры понимают под заявлениями главы ведомства критику в адрес выдачи денежных средств населению, однако это не соответствует действительности: «Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина НЕ выступает "против" раздачи денег гражданам. Она также НЕ выступает "за" раздачу денег гражданам. Она НЕ высказывается по этому поводу», — пишет Сонин.

Накануне, как писал Sobesednik.ru, это объясняла и сама Набиуллина, объяснившая, что имеет в виду под термином «вертолетные деньги»:

По мнению Сонина, глава Банка России говорит об «эмиссии» — «худшем и самом опасном способе финансирования расходов». Он подчеркивает, что этот вариант не подразумевает расходование денег ФНБ: «Заниматься эмиссией сейчас — это в точности как если бы генштаб пошёл в штыковую атаку в начале войны», — приводит аналогию экономист, тем самым соглашаясь с заявленной позицией Набиуллиной, которая также последовательно выступает против этой меры.

Ранее в СМИ и соцсетях заявления главы ЦБ резонансно отозвались в СМИ и соцсетях. Многие поняли под ними критику предлагаемых мер прямой поддержки граждан через раздачу денег из Фонда национального благосостояния.