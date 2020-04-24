Академик РАН: Если не говорить с людьми, они выйдут на улицу в знак протеста

Зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает, что власти должны представить гражданам ясные сроки окончания режима «нерабочих дней».

В противном случае, уверен эксперт, руководство страны может утратить контроль над ситуацией, так как люди начнут выходить на улицы «в знак протеста».

«Я согласен абсолютно с тем, что не имеет смысла 30 числа (апреля) прекращать карантин, особенно в регионах. Но если мы собираемся его продлить до конца майских праздников, это, конечно, логично, то нам всё-таки нужно что-то сказать населению», — приводит «Интерфакс» слова Зверева. По его мнению, необходимо представить некую «дорожную карту» по дальнейшему развитию ситуации.

Он также не исключил, что в случае хорошей погоды, если гражданам не объяснить, почему они должны продолжать оставаться дома, на майских праздниках люди могут закрыть глаза на все введённые ограничения и выйти на улицу. «Мы тогда не сможем контролировать эту ситуацию», — уверен академик.