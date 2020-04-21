Минюсту могут разрешить ставить под сомнение региональное законодательство

На сайте Госдумы появился законопроект, наделяющий Министерство юстиции правом оспаривать в суде законы, принятые на уровне субъектов РФ. Его инициатором выступает правительство. На это обращает внимание «Медиазона».

Сейчас таким правом обладают многие: граждане, кабмин, губернаторы, президент, местные власти, а также прокуратура. Причем, по мнению юриста «Агоры» Кирилла Коротеева, это может быть вызвано не только желанием контролировать принимаемые в срочном порядке региональные нормы, касающиеся карантинных мер, но и тягой министерства «получить больше полномочий, чтобы с прокурорами поконкурировать»: «Прокуроры выигрывали в судах все дела, которые они туда подавали. Минюст, похоже, тоже претендует на такое положение», — поясняет эксперт.

При этом в описании законопроекта поясняется, что необходимость его принятия обусловлена отсутствием у Минюста «достаточного объема прав для эффективного и оперативного реагирования на выявленные нарушения».