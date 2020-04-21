Источники "Новой" в Чечне не смогли объяснить ввод федеральной армии в регион

По данным «Новой газеты», недалеко от сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское, расположенных в Чеченской Республике, были замечены военные федеральных Вооруженных сил, причем источники издания в местных силовых структурах не смогли объяснить этого.

На видео из проезжающего мимо авто, опубликованном газетой, показаны несколько грузовиков «Урал», а также палаточные городки, расположенные возле трассы.

Газеты отмечает, что её источники в правоохранительных органах Надтеречного района в Чечне не были осведомлены о присутствии войск федеральной армии в Республике, а в качестве возможного предположения «неуверенно предположили, что это учения». Однако «Новая» отмечает, что в случае проведения учений о них обычно становится известно в силовых ведомствах региона.

При этом издание отмечает, что в регионе и без того введен строгий режим самоизоляции, а за перемещением граждан следит полиция Республики. Статья Елены Милашиной, опубликованная в газете, в которой рассказывалось о подробностях карантинных мер в регионе была удалена после критики и угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в соответствии с требованием Генпрокуратуры.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что более сотни общественных деятеля России потребовали от Следственного комитета возбудить против Кадырова дело об угрозе в отношении Милашиной.