Путин заявил о "здоровой, сильной экономике", позволяющей бороться с эпидемией

В ходе поздравления россиян с Пасхой Владимир Путин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса находится «под полным контролем», причем, по его мнению, «всё наше общество объединяется перед общей угрозой».

Президент также подчеркнул, что для борьбы с пандемией и ее последствиями в России есть «здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения».

Глава государства отметил, что в стране есть достаточные для «поддержки экономики» резервные фонды: «Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении».

При этом Bloomberg со ссылкой на Банк России сообщает, что после каждого из четырех обращений президента РФ к нации в связи с коронавирусом были зарегистрированы пики по количеству снятых с банковских счетов наличных денег. Всего же, начиная с марта, россияне обналичили около одного триллиона рублей, то есть больше, чем за весь 2019 год.